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ترامب لبايدن: لا تغف خلال اجتماعك مع بوتين

Lebanon 24
11-06-2021 | 11:30
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تمنى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في بيان: "حظا سعيدا لبايدن في التعامل مع الرئيس بوتين. لا تغف أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحر تحياتي!".

وسيلتقي بوتين وبايدن في 16 حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.
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