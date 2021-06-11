سفن إيران باتجاه فنزويلا تُقلق أميركا.. هذا ما كشفه مسؤول بارز

أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، عن قلق بلاده بشأن وجود سفينتَين إيرَانيّتين في المحيط الأطلسي، وفق ما ذكر موقع "بوليتيكو" الالكتروني.ويسود اعتقاد بأن هاتين السفينتين تحملان أسلحة موجهة إلى فنزويلا، إلا أن أوستن تحفظ عن الحديث حول وجود أي حطط محتملة لمنع نقل هذه الأسلحة.وكان "بوليتيكو" ذكر مؤخراً أنّ "مكران" والفرقاطة "سَهَند" عبرتا رأس الرجاء الصالح قبل دخولهما المحيط الأطلسي، في أول تحرك من هذا النوع لسفن حربية إيرانية.وقبل أيام قليلة، نشرت وسائل إعلام أمريكية مجموعة من الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، وتُظهر إحدى السفينتَين الإيرَانيّتين، "مكران"، محمّلة بـ6 زوارق سريعة مماثلة لتلك التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في الخليج.إلى ذلك، قال السناتور الديمقراطي المؤثر ريتشارد بلومنتال، خلال جلسة استماع لوزير الدفاع أمام لجنة القوّات المسلحة في مجلس الشيوخ: "هاتان السفينتان يُفترض أن تنقلا أسلحة تنفيذاً لعقد موقع قبل عام بين إيرَان وفنزويلا". وأضاف: "هذا يُقلقني جداً"، سائلاً وزير الدفاع إذا كان يُشاركه قلقه.وهنا، أجاب أوستن بالقول: "إنّني قلق جدّاً في شأن انتشار الأسلحة، كلّ أنواع الأسلحة، في منطقتنا. لذا، أنا أشاركُك قلقك".وفي حين أثار بلومنتال احتمال أن تكون فنزويلا طلبت من طهران صواريخ بعيدة المدى، امتنع أوستن عن إعطاء أيّ تفصيل يتعلّق بطبيعة الأسلحة التي تحملها السفينتان الإيرانيّتان، لافتاً إلى أنّ يُفضل الخوض في التفاصيل خلف أبواب مغلقة.بدوره، قال المتحدث باسم الخارجيّة الأميركية نيد برايس أنه "إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة لنقل أسلحة" لـ"حلفاء" إيرَان "، فنحن مستعدّون للرد".ومع هذا، فقد حذر برايس من أنه إذا حاولت طهران "نقل أسلحة أو معدات أخرى غير مشروعة، فسنحاسب إيرَان، وسنفعل كل ما في وسعنا لمحاولة تجنّب ذلك قبل حدوثه".كذلك، هدد برايس بفرض عقوبات على "أي جهة تسمح لإيران بالإقدام على عمل مماثل لنقل أسلحة".