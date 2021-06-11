الصين.. باحثون يكتشفون مجموعة من فيروسات كورونا الجديدة في الخفافيش

قال باحثون في الصين، الخميس، إنهم عثروا على مجموعة من فيروسات كورونا في الخفافيش.ووفقاً لشبكة "CNN" الأميركية، فقد لفت الباحثون إلى أنّهم وجدوا هذه الفيروسات في منطقة واحدة صغيرة في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصّين.وجمع الفريق التابع لجامعة شاندونغ عينات من الخفافيش الصغيرة التي تعيش في الغابات، في الفترة ما بين أيار 2019 وتشرين الثاني 2020، وقاموا بإجراء اختبارات بول وبراز لها وأخذ مسحات من أفواهها.وقال الباحثون في تقرير نُشر في مجلة "الخلية" العلمية: "في المجموع، قمنا بتجميع 24 جينوماً جديداً لفيروس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك أربعة فيروسات تشبه فيروس (كورونا – سارس – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19). وكان أكثرهم شبها هو فيروس (RpYN06) وهو مأخوذ من نوع من خفافيش حدوة الحصان يسمى Rhinolophus pusillus".ولفت الفريق إلى أن "هذه النتائج تُظهر بوضوح استمرار انتشار مجموعات جديدة من فيروسات كورونا في عدد من الخفافيش، وأن هذا الانتشار يكون بنسب عالية في مناطق بعينها".وأوضح الباحثون أنّ الخفافيش تعدّ مستودعات معروفة لمجموعة متنوعة من الفيروسات التي تسبب أمراضاً خطيرة في البشر، وقد ارتبطت بانتشار فيروسات هيندرا وماربورغ وإيبولا، بالإضافة إلى فيروسات كورونا.وعلاوة على إصابة الخفافيش والبشر، يمكن أن تصيب فيروسات كورونا مجموعة واسعة من الحيوانات الأليفة والبرية، بما في ذلك الخنازير والماشية والفئران والقطط والكلاب والدجاج والغزلان والقنافذ.