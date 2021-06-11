24
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الصين.. باحثون يكتشفون مجموعة من فيروسات كورونا الجديدة في الخفافيش
Lebanon 24
11-06-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال باحثون في الصين، الخميس، إنهم عثروا على مجموعة من فيروسات كورونا في الخفافيش.
ووفقاً لشبكة "CNN" الأميركية، فقد لفت الباحثون إلى أنّهم وجدوا هذه الفيروسات في منطقة واحدة صغيرة في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصّين.
وجمع الفريق التابع لجامعة شاندونغ عينات من الخفافيش الصغيرة التي تعيش في الغابات، في الفترة ما بين أيار 2019 وتشرين الثاني 2020، وقاموا بإجراء اختبارات بول وبراز لها وأخذ مسحات من أفواهها.
وقال الباحثون في تقرير نُشر في مجلة "الخلية" العلمية: "في المجموع، قمنا بتجميع 24 جينوماً جديداً لفيروس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك أربعة فيروسات تشبه فيروس (كورونا – سارس – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19). وكان أكثرهم شبها هو فيروس (RpYN06) وهو مأخوذ من نوع من خفافيش حدوة الحصان يسمى Rhinolophus pusillus".
ولفت الفريق إلى أن "هذه النتائج تُظهر بوضوح استمرار انتشار مجموعات جديدة من فيروسات كورونا في عدد من الخفافيش، وأن هذا الانتشار يكون بنسب عالية في مناطق بعينها".
وأوضح الباحثون أنّ الخفافيش تعدّ مستودعات معروفة لمجموعة متنوعة من الفيروسات التي تسبب أمراضاً خطيرة في البشر، وقد ارتبطت بانتشار فيروسات هيندرا وماربورغ وإيبولا، بالإضافة إلى فيروسات كورونا.
وعلاوة على إصابة الخفافيش والبشر، يمكن أن تصيب فيروسات كورونا مجموعة واسعة من الحيوانات الأليفة والبرية، بما في ذلك الخنازير والماشية والفئران والقطط والكلاب والدجاج والغزلان والقنافذ.
تابع
الأكثر قراءة
شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار بحفل توديع العزوبية.. كانت مذيعة أيضاً في الـ MTV (صور وفيديو)
Lebanon 24
شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار بحفل توديع العزوبية.. كانت مذيعة أيضاً في الـ MTV (صور وفيديو)
02:00 | 2021-06-11
11/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع وتضرب من جديد.. الدولار سينخفض إلى 6 آلاف ليرة في هذا الموعد!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع وتضرب من جديد.. الدولار سينخفض إلى 6 آلاف ليرة في هذا الموعد!
02:00 | 2021-06-11
11/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج أمل بوشوشة رجل الأعمال اللبناني يُحدث ضجة على السوشيل ميديا.. شاهدوا وسامته (صورة)
Lebanon 24
زوج أمل بوشوشة رجل الأعمال اللبناني يُحدث ضجة على السوشيل ميديا.. شاهدوا وسامته (صورة)
03:30 | 2021-06-11
11/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
02:27 | 2021-06-11
11/06/2021 02:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار تخطى الـ15 ألف ليرة في السوق الموازية.. وإقبال غير مسبوق على محال الصيرفة
Lebanon 24
الدولار تخطى الـ15 ألف ليرة في السوق الموازية.. وإقبال غير مسبوق على محال الصيرفة
06:10 | 2021-06-11
11/06/2021 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-06-11
في ووهان.. أعداد الحيوانات البرية المباعة قبل ”كورونا“ تجاوزت الـ47 ألفاً
14:30 | 2021-06-11
سلالة ”دلتا“ من فيروس كورونا.. إليكم أبرز المعلومات عنها
14:00 | 2021-06-11
"داعش" يسعى لإعادة إحياء خلافته.. العينُ على بقعة خطيرة داخل سوريا
13:30 | 2021-06-11
تحذير دولي من كارثة محتملة في سوريا.. الملايين تحت التهديد!
13:06 | 2021-06-11
الأمم المتحدة تنتخب الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن
12:30 | 2021-06-11
سفن إيران باتجاه فنزويلا تُقلق أميركا.. هذا ما كشفه مسؤول بارز
فيديو
اعتقد انه طعام.. دولفين يهاجم طفلا في حمام السباحة! (فيديو)
Lebanon 24
اعتقد انه طعام.. دولفين يهاجم طفلا في حمام السباحة! (فيديو)
11:00 | 2021-06-11
11/06/2021 22:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
11:00 | 2021-06-10
11/06/2021 22:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
10:14 | 2021-06-10
11/06/2021 22:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact