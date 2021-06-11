مدينة تتربع على قائمة أفضل المدن الملائمة للعيش عالمياً.. تعرفوا عليها

تربّعت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا على رأس قائمة “أفضل المدن الملائمة للعيش في العالم”، متفوقة على مدنٍ أخرى في اليابان وأستراليا، وذلك وفقاً لمؤشر الرفاهية العالمي.



ما أسباب بروز مدينة أوكلاند؟

وفي الواقع، فقد جرى تسمية أوكلاند في نيوزيلندا بالمدينة الأكثر ملاءمة للعيش على مستوى العالم للمرة الأولى، وقد انتزعت هذا اللقب من العاصمة النمساوية فيينا.



ويرجع ذلك إلى حد كبير لتعامل نيوزيلندا الناجح مع وباء كورونا الذي سمح للمدارس والمسارح والمطاعم وغيرها من عوامل الجذب الثقافية بالبقاء مفتوحة خلال فترة المسح من 22 شباط إلى 21 آذار 2021.



وخلال العام الماضي، نفذت نيوزيلندا أغلاقاً صارماً على مستوى البلاد لأسابيع عديدة لإبطاء انتشار الفيروس، كما جرى إغلاق حدودها الدولية في وجه معظم المسافرين.



وفي ما يلي قائمة بأفضل 10 مدنٍ ملائمة للعيش في العالم وفقًا لمؤشر الرفاهية العالمي 2021:



أوكلاند- نيوزيلندا (96.0)

أوساكا- اليابان (94.2)

أديلايد- أستراليا (94.0)

ولنغتون- نيوزيلندا (93.7)

طوكيو- اليابان (93.7)

بيرث- أستراليا (93.3)

زيورخ- سويسرا (92.8)

جنيف- سويسرا (92.5)

ملبورن- أستراليا (92.5)

بريسبان- أستراليا (92.4)

ويصنف المؤشر العالمي 140 مدينة على أساس أكثر من 30 عاملاً نوعياً وكمياً تتضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومعدل الجريمة، والثقافة والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، والبيئة والبنية التحتية.



وبسبب وباء كورونا، أضاف القائمون على التصنيف مؤشرات جديدة مثل الضغط على موارد الرعاية الصحية بالإضافة إلى القيود حول الأحداث الرياضية المحلية والمسارح والحفلات الموسيقية والمطاعم والمدارس.