3 ملايين دولار... مكافأة واشنطن مقابل معلومات عن مستهدفي قواتها في العراق

أعلنت الحكومة الأميركية منح 3 ملايين دولار كمكافأة للحصول على معلومات عن المتورطين في الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق.وورد في حساب مشروع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "يهاجم الإرهابيون الجبناء البعثات الدبلوماسية الأميركية في العراق ثم يفرون للاختباء بين المدنيين. تعرض أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجمات مخططة أو منفذة على منشآت دبلوماسية".تأتي هذه الخطوة غداة تصعيد جديد من قبل بعض الفصائل المسلحة في العراق.فللمرة الأولى، تتعرّض قاعدة في مطار بغداد يتمركز فيها عسكريون أمريكيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفق ما أعلنه الجيش العراقي.وتعرض الولايات المتحدة منذ زمن طويل في العراق مكافآت لقاء معلومات عن جهاديين خصوصاً، فقد عرضت على سبيل المثال 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق أمير المولى.