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زلة لسان بايدن.. هذا ما قاله عن "سلاح الجو الملكي" في بريطانيا

Lebanon 24
11-06-2021 | 18:00
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ارتكب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام الجيش الأميركي، في ميلدنهال بالمملكة المتحدة، خطأ في خطابه الترحيبي، والذي اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية خاليا من اللباقة.

عند الإشارة إلى التعاون الوثيق بين جيشي الولايات المتحدة وبريطانيا، أخطأ بايدن في نطق الاسم المختصر "سلاح الجو الملكي". وبدلا من "سلاح الجو الملكي" قال بايدن "إذاعة آسيا الحرة".

نُشر نص خطابه على الموقع الرسمي للبيت الأبيض مع شطب النسخة غير الصحيحة والتصحيح بين قوسين.

يمكن ترجمة "RFA" الاختصار الذي قاله بايدن، اعتمادًا على السياق ، كاختصار لـ "Royal Navy Auxiliary" أو للغة غير لائقة.

هذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن في كلماته، فعلى سبيل المثال، في خطاب ألقاه حول مكافحة فيروس "كورونا" والتطعيم، خلط الرئيس بعدد الأشهر التي انقضت منذ بداية العام. كما خلط بايدن بين كلمتي "تصعيد" و"تطعيم" وأخطأ في نطق اسم الرئيس فلاديمير بوتين.
المصدر: سبوتنيك
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