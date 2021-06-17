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"إذا لم تفهمي ذلك فأنت في المهنة الخطأ".. بايدن يوبّخ صحافية بسبب بوتين ويعتذر! (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2021 | 04:43
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عقب انتهاء قمته مع الرئيس الروسي، وفي نهاية مؤتمره الصحافي، هاجم الرئيس الأميركي، جو بايدن أحد المراسلين كان سأله عن سبب ثقته من أن بوتين سيغير "سلوكه الخبيث"، وفق تعبيره.

 

الحكاية بدأت أثناء حديث الرئيس، حينها شدد على التزامه بالعمل لإطلاق سراح الأميركيين المسجونين في روسيا، فاستدرا صحافي وقال له: "لست واثقا من أنه سيغير سلوكه؟!... ماذا بحق الجحيم.. ماذا تفعل طوال الوقت؟".

 

وعندما حاولت مراسلة شبكة CNN كيتلين كولينز الكلام، رفع الرئيس إصبعه وقال: "متى قلت أنني واثق؟ لنصحح الأمور.. قلت إن ما سيغير سلوكه هو إذا تفاعل العالم معه وقلل من مكانته في العالم.. لست واثقا من أي شيء، أنا فقط أقول الحقيقة".

 

فردت الصحافية وقالت: "نظرا لأن سلوكه السابق لم يتغير، وفي المؤتمر الصحفي بعد جلوسه معك لعدة ساعات، نفى بوتين أي تورط في هجمات إلكترونية وقلل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان.. فكيف يمكن أن نقول أن الاجتماع كان بناء؟".

BIDEN blowing his top and Harassing a female reporter. At a “diplomatic summit” NOT GOOD JOE. pic.twitter.com/YU9XyPkkNF

 
 
 
 

"إذا لم تفهمي ذلك فأنت في المهنة الخطأ"

فما كان من بايدن إلا أن قال لها: "إذا لم تفهمي ذلك فأنت في المهنة الخطأ"، ثم مشى مبتعدا عن المنصة.

 

إلا أن الرئيس قدّم بعد ذلك اعتذاره عن نبرته مع كولينز، وقال في تصريح من على مدرج المطار قبل ركوب طائرة الرئاسة إنه كان يجب أن يكون "رجلا حكيما".

 

الجدير ذكره أنه وعقب 4 ساعات من المحادثات، انتهت القمة المنتظرة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت في فيلا بجنيف، وغادر الرئيسان مصدرين بياناً مشتركاً أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

المصدر: العربية
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