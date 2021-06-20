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كندا.. جرحى بينهم أطفال بإطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد

Lebanon 24
20-06-2021 | 02:30
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أفادت الشرطة الكندية بأنّ 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو.

وأكدت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، أثناء مؤتمر صحافي أنّ عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم مساء الجمعة وفرّوا من موقع الحادث ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن، لافتة إلى أن الجرحى هم رضيع في سنّ عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر 5 و11 عاماً على التوالي وشاب في سن 23 عاماً.
 
 
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، بدون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "globalnews". 

ولم تشرح الشرطة أي تفاصيل تسلّط الضوء على دوافع الهجوم.

من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف في تورونتو أن الحادث خلف 5 جرحى، بينهم 3 أطفال أحدهم في حالة حرجة تهدد حياته، فيما لا يزال طفل آخر وشخص بالغ في حالة خطيرة أيضاً.
المصدر: روسيا اليوم
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