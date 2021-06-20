بايدن وزوجته يتألمان بسبب وفاة كلبهما.. هكذا نعياه

فجع الرئيس الأميركي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، أمس السبت، بوفاة كلبهما "تشامب"، الذي ظل يرافقها طيلة 13 عاما.

وأصدر الرئيس الأميركي وزوحته بيانا نعيا فيه كلبهما جاء فيه: "فقدت عائلتنا رفيقنا المحب "تشامب" اليوم، سنفتقده".

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021

وكان "تشامب" واحدا من كلبين ينتميان لفصيلة "الراعي الألماني"، يعيشان في البيت الأبيض مع عائلة بايدن، إلى جانب الكلب الآخر "ميجور".

ولازم "تشامب" بايدن في واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

وذكر بايدن وزوجته جيل في نعيهما للكلب "تشامب": "في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا، كان معنا هناك، حساسا تجاه كل مشاعرنا وعاطفتنا الصامتة، نحن نحب ولدنا الجميل الطيب وسنفتقده دائما".

I just wanted to offer my most sincere condolences to you, @FLOTUS and the entire Biden family.



The death of a loved one is a difficult burden to bear, but the knowledge that they will forever live on in your hearts, should help lighten the load.



Rest in Peace Champ 🌹 #GoodBoy pic.twitter.com/MKlJHaOZOw

— 🇨🇦 Monte Alto 🇬🇧 (@Monte_Alto) June 19, 2021

وتابع: "حتى مع تضاؤل قوة "تشامب" في أشهره الأخيرة، فإنه عندما كنا نصل إلى غرفة كان ينهض على الفور ويهز ذيله دائما لاستقبالنا بفرحة، ويجعلنا نخدش أذنه أو نفرك بطنه، كان يرافقنا أينما كنا، وكان كل شيء أفضل بالنسبة لنا عندما كان برفقتنا".

وتذكر الرئيس الأميركي، جو بايدن، كلبه "تشامب" عندما كان في أيام شبابه وهو يطارد بسعادة كرات الغولف في الحديقة الأمامية للمرصد البحري أو سباقه للوصول إلى أحفاده واللهو معهم أثناء ركضهم حول الفناء الخلفي في ديلاوير.