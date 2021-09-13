عربي-دولي

السعودية تعلن عن تبرعات مالية لدعم "التعاون الإسلامي" بمواجهة كورونا

Lebanon 24
13-09-2021 | 09:00
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أعلن يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تبرع السعودية بـ20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار) لدعم "التعاون الإسلامي" في مواجهة فيروس كورونا.
وقال يوسف بن أحمد العثيمين: "المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة"، معلنا "فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للدول الفقيرة".


( RT)
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