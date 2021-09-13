طائرة إسعاف مصرية مجهزة تتجه إلى نيجيريا لإعادة مواطن مريض إلى الوطن

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، طائرة إسعاف مجهزة طبيا، متوجهة إلى نيجيريا وعلى متنها طاقم طبي ومعدات مجهزة لإعادة مواطن مصري مريض من أبوجا إلى الوطن.وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن طائرة إسعاف خاصة، غادرت القاهرة صباح اليوم، لنقل المواطن المصري "س . ذ . ع" وزوجته المرافقة له، وإعادته إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج بمستشفيات القاهرة، في ظل تدهور حالته الصحية هناك وانعدام الخدمات الطبية اللازمة لحالته.وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تعود الطائرة التابعة لشركة سمارت، إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يكون في انتظاره بالمطار طواقم من الحجر الصحي وسيارة إسعاف تنقله من الطائرة إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.وأفادت بأن المواطن المصري "س . ذ . ع" الذي يبلغ من العمر 53 عاما، كان قد سافر إلى نيجيريا قبل شهر تقريبا، للبحث عن فرصة عمل في مجال السياحة، إلا أنه أصيب خلال رحلته بالملاريا والتيفود، تبعها الإصابة بفشل كلوي بعدما أجرى علمية نقل دم بأحد المستشفيات في أبوجا، دخل على إثرها في غيوبية، واستمر هناك حتى استطاعت أسرته تدبر تكاليف عودته إلى القاهرة.( صدى البلد)