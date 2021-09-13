إصابة إسرائيليين في عملية طعن بالقدس

أصيب إسرائيليان بجروح، الاثنين، في عملية طعن نفذها فلسطيني، في القدس، قبل أن تطلق شرطية إسرائيلية النار على المنفذ، حيث نقل الثلاثة إلى العلاج.ووفقاً لقناة "الحرة"، فإنّ جروح المصابين وُصِفت بالمتوسطة، ونقلا إلى مستشفى شعاري تصيديق في القدس.وجرت العملية بعد ساعات من محاولة طعن أخرى وقعت، بحسب الجيش الإسرائيلي، قرب مفرق مستوطنات جوش عصيون، بين الخليل وبيت لحم.

وكانت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن جنديا تعرض لمحاولة طعن، الاثنين، من قبل شاب فلسطيني "مسلح بمفك براغي" في مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم من دون وقوع إصابات من الجانب الإسرائيلي، بينما "أطلق جندي إسرائيلي آخر النار نحو المنفذ" و"تم تحييده".والجمعة، حاول الطبيب الفلسطيني، حازم الجولاني، البالغ من العمر 50 عاما طعن جندي إسرائيلي من حرس الحدود في البلدة القديمة بالقدس.وتوفي الجولاني في وقت لاحق متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المركز الطبي بجامعة هداسا في القدس.وتصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي بعد هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة الاثنين الماضي، فيما تم القبض على 4 منهم.ويعتقد مسؤولون أمنيون أن الاثنين الباقين ربما يختبئون في الضفة الغربية ويتلقون المساعدة من السكان.