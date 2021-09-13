عربي-دولي

السفير الأميركي في بغداد: أي نفوذ إيراني هو مُعاد للولايات المتحدة

Lebanon 24
13-09-2021 | 12:30
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قال السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، إن "الحملة ضد تنظيم داعش ستدخل مرحلة جديدة بنهاية هذا العام" في العراق، مضيفا أن طهران "تحاول أن تملأ الفرغ، وهذا مضر جدا للعراق".
 
وفي حديث عبر قناة "الحرة"، أكّد تولر أنّ "أي نفوذ إيراني هو معاد للولايات المتحدة، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن أمن العراق هو أمن للشرق الأوسط".

ولفت تولر إلى أنّ "القوات العراقية والبيشمركة ستتصدر الحملة ضد تنظيم داعش مع نهاية هذا العام"، وأضاف: "دورنا هو تمكين القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش".

وقال تولر إن "قوات الأمن العراقية والبيشمركة كانوا شركاء في هزيمة داعش لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أقوى" بين الطرفين، مشيدا بـ"الأشياء الرائعة" التي أنجزت منذ 2014" بفضل "التعاون الأميركي العراقي".

وأكد تولر أن "انخراطنا في العراق يساعد في تطوير القوات العراقية وقوات البيشمركة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدم "المعلومات الاستخباراتية والمشورة للعراقيين".

ودان السفير الهجمات التي شهدتها أربيل والمنطقة الكردية، مؤكدا أنها "تهديد لشعب العراق واستقرار البلاد"، فيما قال إن "جيران العراق يريدون رؤية أنشطة الميليشيات المسلحة تحت مراقبة الحكومة العراقية".
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