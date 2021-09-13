عربي-دولي

في دولة عربية.. أكثر من 90% من السكان تلقوا جرعة اللقاح الأولى

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:30
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين، تقديم 55,408 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع جرعات لقاحات كورونا التي تم تقديمها حتى اليوم في دولة الإمارات، 18,997,951 جرعة، بمعدل توزيع 192.08 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

ونجحت دولة الإمارات في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، إلى أكثر من 90 في المئة من السكان.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.
 
 
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