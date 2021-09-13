30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
نيجيريا.. مسلحون يحررون 240 معتقلاً من أحد السجون
Lebanon 24
13-09-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحم مسلحون مجهولون سجنا في وسط نيجيريا، في وقت متأخر أمس الأحد، وحرروا عشرات السجناء، وفقا لما ذكره متحدث باسم مصلحة السجون، اليوم الإثنين.
ولم تتضح هوية المسلحين الذين حرروا السجناء من سجن في ولاية كوجي، الواقعة وسط نيجيريا، الذي يشهد إلى جانب شمال غربي البلاد منذ سنوات هجمات تنفذها عصابات إجرامية.
وقال المتحدث فرانسيس إينوبور، في بيان: "تعرض مركز كبا ذو الحراسة الأمنية المتوسطة بولاية كوجي لهجوم من قبل مسلحين لم تعرف هوياتهم قاموا بتحرير 240 نزيلا بالقوة"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأوضح إينوبور أنه حوالي الساعة 22:45 بتوقيت غرينيتش، أمس الأحد، خاض المهاجمون "معركة شرسة بتبادل النيران الرشاشة" مع الحراس، غير أن المسلحين تمكنوا من اقتحام السجن، الذي كان يضم 294 نزيلا حينذاك، بينهم 224 ينتظرون محاكمتهم.
وعلى الفور، بدأت السلطات تجري تحقيقات لإيجاد السجناء كما قال إينوبور.
الجدير بالذكر أن عمليات اقتحام السجون في نيجيريا ليست أمرا غير معتاد، ففي هجوم واسع في 5 نيسان الماضي، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.
وتواجه قوات الأمن النيجيرية تمردا مسلحا من قبل جماعات متشددة وعصابات منذ 12عاما في شمال شرقي نيجيريا، إلى جانب اضطرابات انفصالية في جنوب شرقي البلاد.
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
08:04 | 2021-09-13
13/09/2021 08:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج مصيرها الشهرة... كهؤلاء النجمات!
Lebanon 24
هذه الأبراج مصيرها الشهرة... كهؤلاء النجمات!
08:00 | 2021-09-13
13/09/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-09-14
بلينكن: لم يكن أمامنا خيار سوى إنهاء حرب أفغانستان أو التصعيد
06:30 | 2021-09-14
استهداف نائب عراقي بسيارة مفخخة في ديالى.. وإصابة 3
06:00 | 2021-09-14
التحالف: سنسقط أي طائرة مسيّرة تحلق فوق مطار أربيل
05:30 | 2021-09-14
صورة تزعم أنها من الهجوم على مطار أربيل.. ولكن حقيقتها مختلفة
05:00 | 2021-09-14
بعد بوراس.. الجزائر تعتقل صحفيا آخر
04:30 | 2021-09-14
"الساعدي وصديقه".. صورة نجل القذافي في إسطنبول "مركّبة"
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 14:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 14:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 14:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact