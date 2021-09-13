نيجيريا.. مسلحون يحررون 240 معتقلاً من أحد السجون

اقتحم مسلحون مجهولون سجنا في وسط نيجيريا، في وقت متأخر أمس الأحد، وحرروا عشرات السجناء، وفقا لما ذكره متحدث باسم مصلحة السجون، اليوم الإثنين.ولم تتضح هوية المسلحين الذين حرروا السجناء من سجن في ولاية كوجي، الواقعة وسط نيجيريا، الذي يشهد إلى جانب شمال غربي البلاد منذ سنوات هجمات تنفذها عصابات إجرامية.وقال المتحدث فرانسيس إينوبور، في بيان: "تعرض مركز كبا ذو الحراسة الأمنية المتوسطة بولاية كوجي لهجوم من قبل مسلحين لم تعرف هوياتهم قاموا بتحرير 240 نزيلا بالقوة"، وفقا لوكالة فرانس برس.وأوضح إينوبور أنه حوالي الساعة 22:45 بتوقيت غرينيتش، أمس الأحد، خاض المهاجمون "معركة شرسة بتبادل النيران الرشاشة" مع الحراس، غير أن المسلحين تمكنوا من اقتحام السجن، الذي كان يضم 294 نزيلا حينذاك، بينهم 224 ينتظرون محاكمتهم.وعلى الفور، بدأت السلطات تجري تحقيقات لإيجاد السجناء كما قال إينوبور.الجدير بالذكر أن عمليات اقتحام السجون في نيجيريا ليست أمرا غير معتاد، ففي هجوم واسع في 5 نيسان الماضي، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.وتواجه قوات الأمن النيجيرية تمردا مسلحا من قبل جماعات متشددة وعصابات منذ 12عاما في شمال شرقي نيجيريا، إلى جانب اضطرابات انفصالية في جنوب شرقي البلاد.