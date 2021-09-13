عربي-دولي

تأجيل جلسة محاكمة زعيمة ميانمار السابقة بسبب مرضها

Lebanon 24
13-09-2021 | 13:15
A-
A+
Doc-P-863385-637671512590305910.jpg
Doc-P-863385-637671512590305910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال محامو زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة، أونغ سان سوتشي، إنها لم تتمكن من حضور جلسة المحكمة المقررة اليوم الاثنين، لأنها شعرت بالمرض.

وقال مين مين سوي، أحد محامي الزعيمة السابقة إن الأخيرة شعرت بالمرض اليوم وهي في طريقها إلى المحكمة من المكان السري الذي تحتجزه فيها الحكومة العسكرية.

وطلب فريق سان سوتشي تأجيل جلسة الاستماع، وسمح لها بالعودة إلى مسكنها.

يُذكر أن سو تشي تحاكم في العاصمة نايبيداو بتهمة التحريض على الفتنة، والتي جاء فيها أنها نشرت معلومات يمكن أن تسبب قلاقل أو اضطرابات عامة، بالإضافة إلى تهمتي انتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لحراسها الشخصيين، واستخدام أجهزة اتصال غير مرخصة.

واعتقلت سو تشي في الأول من شباط الماضي، بعدما استولى الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة.

هذا وكان من المقرر أن تكون جلسة الاستماع الخاصة بسوتشي في المحكمة هي الأولى منذ يوليو الماضي، عندما علق عمل المحاكم كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-14
06:30 | 2021-09-14
06:00 | 2021-09-14
05:30 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
04:30 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website