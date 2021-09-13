عربي-دولي

طالبان: مستعدون لاستئناف الرحلات الجوية مع روسيا

Lebanon 24
13-09-2021 | 15:15
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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين، إن الحركة بعد وصولها إلى السلطة في أفغانستان ترغب في استئناف الحركة الجوية مع روسيا وتركيا.

وأضاف شاهين في حديث لمراسل "نوفوستي" اليوم: "نعم، نريد استئناف الرحلات مع هاتين الدولتين. لا أعرف تفاصيل موعد الاستئناف، لكننا نريد أن تبدأ هذه الرحلات الجوية".

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية القطرية أن مختصين من قطر تمكنوا تقريبا من إعادة بتأهيل مطار كابل للعمل، وبعد ذلك تم استئناف الرحلات الدولية والداخلية من المطار.

ونفذت شركة الطيران الوطنية القطرية "الخطوط الجوية القطرية" رحلة جوية نقلت خلالها إلى الدوحة 114 شخصا من خمس دول، بما في ذلك أوكرانيا.
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