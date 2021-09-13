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معظمهم من الأطفال... "حمى الضنك" تفتك بالعشرات في هذه الدولة!

Lebanon 24
13-09-2021 | 12:05
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سجلت السلطات الهندية وفاة عشرات المواطنين في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد منذ مطلع أيلول بحمى الضنك، وأطلقت حملة واسعة النطاق لتطهير المنطقة من البعوض.

وقال دينيش كومار بريمي كبير المسؤولين الطبيين في فيروز آباد المنطقة الأكثر تضررا في الولاية، إن 58 شخصا معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم في منطقته وحدها، مما أثار مخاوف أن تكون ولاية أوتار براديش في خضم أسوأ تفش لحمى الضنك منذ سنوات.

وأضاف: "نتخذ إجراءات وقائية، ويعمل 95 مخيما صحيا في أنحاء المنطقة من أجل احتواء انتشار هذه الحمى".

وقال فيج فرات سينغ كبير مسؤولي الصحة العامة في أوتار براديش، إنه في حين أن حمى الضنك التي ينقلها البعوض هي السبب المشتبه فيه لتفشي الحمى المميتة في أوتار براديش، فإنه تمّ التأكد من أنها السبب في وفاة ثلاث حالات فقط.
 
 


المصدر: روسيا اليوم
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