لافروف: إلغاء نظام تأشيرات الدخول بين روسيا وسان مارينو قريبا

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم، إن روسيا وسان مارينو، ستوقعان قريبا على اتفاقية حول إلغاء نظام تأشيرات الدخول بين الدولتين.



وأضاف لافروف، بعد مباحثات مع لوكا بيكاري وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي في سان مارينو: "لدينا اتفاق من حيث المبدأ، لتسريع عملية إعداد اتفاقية حول إلغاء نظام تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين. الوثيقة جاهزة إلى حد كبير. أعتقد أننا سننظم توقيعها في المستقبل القريب".

ووفقا للوزير الروسي، يتوقع الجانبان أنه مع عودة الوضع الوبائي إلى طبيعته، سيكون من الممكن تنشيط العلاقات السياحية بين الدولتين.