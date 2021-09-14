روبوت إسرائيلي مسلح يتعقب المتسللين على الحدود

أعلنت شركة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن صناعة "روبوت مسلح" يتم التحكم فيه عن بعد، ويمكنه القيام بدوريات في مناطق القتال وتعقب المتسللين وفتح النار.

وتم تقديم الروبوت ذي الدفع الرباعي اليوم، من قبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية "ريكس أم كيه 11" المملوكة للدولة، حيث تعد المركبة غير المأهولة أحدث إضافة إلى عالم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي تعيد تشكيل ساحة المعركة الحديثة بسرعة، بحسب "أسوشيتد برس".ونقلت "أسوشيتد برس" عن المؤيدين قولهم إن "مثل هذه المعدات ذاتية الحركة تسمح للجيوش بحماية جنودها"، بينما يخشى النقاد أن "يمثل ذلك خطوة خطيرة أخرى نحو الروبوتات التي تتخذ قرارات مصيرية".