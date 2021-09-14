"الساعدي وصديقه".. صورة نجل القذافي في إسطنبول "مركّبة"

كشفت خدمة "فرانس برس" لتقصي صحة الأخبار، حقيقة صورة تم تداولها مؤخرا للساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تظهره في مدينة إسطنبول التركية.وأفرجت السلطات الليبية قبل أيام عن الساعدي، بعدما كان مسجونا في طرابلس منذ عام 2014، تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات.وبعيد إطلاقه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها تُظهر الساعدي في إسطنبول، ويظهر في الصورة رجلان يقفان وسط الطريق، يحملان مظلتين، أحدهما الساعدي القذافي.وجاء في التعليق المرفق "الساعدي معمر القذافي مستمتع وسعيد جداً في محل إقامته الجديد في إسطنبول مع صديقه التركي".ورغم أن متحدثا باسم عائلة القذّافي قال إنه موجود بالفعل في تركيا، إلا أن الصورة، بحسب ما أوردت خدمة "فرانس برس" مركّبة تركيباً واضحاً.وبدأ انتشار الصورة في 10 سبتمبر، لكن التدقيق فيها يُظهر بوضوح أن وجه الساعدي مركّب عليها، وليس طبيعيا.ولم يتسنّ لصحافيي خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" العثور على صورة الرجلين الأصليّة التي رُكّب على وجه أحدهما فيها وجه الساعدي.لكن التفتيش عن وجه الساعدي نفسه على محرّكات البحث أرشد إلى النسخة الأصليّة منشورة على موقع وكالة "epa" الأوروبية للصور، بتاريخ 31 يناير 2010.