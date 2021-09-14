بعد بوراس.. الجزائر تعتقل صحفيا آخر

اعتقلت السلطات الجزائرية، الاثنين، الصحفي محمد مولوج، العامل بصحيفة ليبرتي الصادرة بالفرنسية، بحسب ما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأكد أحد زملائه.



وكتبت الرابطة على صفحتها على فيسبوك "تم توقيف الصحفي محمد مولوج العامل بيومية ليبرتي مع تفتيش بيته الأحد في الجزائر العاصمة... مازال موقوفا تحت النظر".

وبينما لم يصدر أي تعليق من الصحيفة التي يعمل فيها مولوج، منذ نحو 10 سنوات، أكد زميله الصحفي، علي بوخلاف، لوكالة فرنس برس خبر التوقيف، لكن دون توضيحات أكثر.



وبحسب بوخلاف، فإنه سبق لمولوج (42 عاما) أن "تعرّض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات".



والأحد، أمر القضاء بحبس الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسن بوراس، قيد التحقيق في تهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم"، كما ذكر محاميه.