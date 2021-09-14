صورة تزعم أنها من الهجوم على مطار أربيل.. ولكن حقيقتها مختلفة

غداة استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها من الهجوم.



إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة لا علاقة لها بهجوم مطار أربيل الأخير، بل هي من خان يونس، ووزعتها وكالة فرانس برس عام 2019، بحسب خدمة تقصي الحقائق في الوكالة ذاتها.

ويظهر في الصورة كتلة نار كبيرة تملأ السماء. وجاء في التعليق المرافق "قصف صاروخي يستهدف محيط مطار أربيل".



حصدت الصورة عشرات المشاركات والتعليقات على فيسبوك، عقب هجوم استهدف مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة، بتاريخ 11 سبتمبر 2021.



ولم يوقع الهجوم الذي شن باستخدام طائرات مسيرة أي ضحايا، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.



ولم تلحق أي أضرار بالمطار حيث توجد قاعدة جوية تؤوي قوات التحالف الدولي، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة فرانس برس.



وتتكرر في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصا القوات والمصالح الأميركية في العراق.

والصورة المتداولة التقطها مصور في وكالة فرانس برس بتاريخ 15 نوفمبر 2019 أثناء شن الجيش الإسرائيلي غارات على منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل.