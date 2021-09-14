الجزائر.. السجن لرجل دعا "لإزالة منطقة القبائل"

قضت محكمة جزائرية بحبس رجل مدة 8 أشهر، بعد إدانته في تهمة التحريض على الكراهية، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو دعا فيه إلى "إزالة منطقة القبائل من خريطة الجزائر".وكان الشاب المعروف بـ"الريفا" خرج في مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى "مسح منطقة القبائل" في الجزائر، إثر جريمة قتل جمال بن إسماعيل في أغسطس الماضي الاشتباه بأنه أشعل الحرائق في المنطقة.ومن الكلمات التي قالها في الفيديو: "أخروجوا لنا شجانكم"، قاصدا سكان منطقة القبائل.وقضت المحكمة الجزائرية في ولاية عنّابة شمال جزائر أيضا بتغريم "الريفا" بما يوازي 730 دولارا.وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المحكمة برأت "الريفا" من تهمتين تتعلقان بـ "التحريض للقيام بجريمة السرقة" و "الإخلال بالنظام العام".