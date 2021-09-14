عربي-دولي

مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات بما يفوق مليار دولار

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-863639-637672098903993890.jpg
Doc-P-863639-637672098903993890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان تمكن من جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزاري في جنيف، إن مؤتمر المانحين لبى بشكل كامل التوقعات المتعلقة بالتضامن مع الشعب الأفغاني، مضيفا أن المشاركات رفيعة المستوى فاقت التوقعات، وتقدمت الدول بتعهدات مالية تخطت 606 ملايين دولار المطلوبة لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشهر الأربعة القادمة، وتخطت قيمة التعهدات مليار دولار.

ومع ذلك، لم يستطع غوتيريش تحديد مقدار التمويل الذي سيتم تخصيصه لميزانية الطوارئ للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وكذلك المبلغ الذي سيتم تقديمه لاحقا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أفغانستان بحاجة إلى أكثر من 600 مليون دولار لغاية نهاية هذا العام من أجل تجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "من المهم جدا" أن تتواصل المنظمة الدولية مع حركة "طالبان" التي استكملت قبل أيام بسط سيطرتها على أفغانستان بعد الاستيلاء على جل أراضيها أواسط الشهر الماضي، لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوزيعها.

وقال غوتيريش إنه "يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان دون التواصل مع حركة طالبان في هذه المرحلة".

وكان غوتيريش أشار أيضا أثناء مؤتمر المانحين، إلى أهمية استئناف عمل مطار كابل، قائلا: "يجب أن نكون قادرين على نقل الموظفين والمساعدات من وإلى البلاد"، مشيرا إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قد أنشأت طرقا جوية من إسلام آباد إلى قندهار ومزار شريف وهرات.

ونوه بأن بعض الرحلات من مطار كابل قد بدأت أواخر أغسطس، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يكفي. وأضاف غوتيريش، أنه يجب على المجتمع الدولي المساعدة في حماية حقوق الأفغان، وخاصة النساء والفتيات.

( وكالات)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-15
06:30 | 2021-09-15
06:00 | 2021-09-15
05:30 | 2021-09-15
05:00 | 2021-09-15
04:30 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website