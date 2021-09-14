خاص

هل اقتربت معركة ادلب؟

Lebanon 24
14-09-2021 | 04:16
A-
A+
Doc-P-863672-637672150692417604.jpg
Doc-P-863672-637672150692417604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقول مصادر مطلعة ان المعركة العسكرية في ادلب السورية باتت قريبة جدا، خصوصا انه كان من المفترض ان تحصل حتى قبل التطورات الميدانية الاخيرة في محافظة درعا الجنوبية.

أضافت " ان قرار المعركة في ادلب على الحدود مع تركيا اتخذ بعد الانتخابات الرئاسية السورية، اذ يسعى النظام في سوريا لحسم سيطرته على جزء اساسي من هذه المحافظة".

ورأت المصادر ان الواقع الدولي والاقليمي مناسب جدا لمثل هذه المعركة بالنسبة للرئيس السوري بشار الاسد وقد تكون الزيارة الرسمية التي قام بها في الساعات الماضية الى موسكو دليل اضافي على اقتراب ساعة الصفر.

المصدر: لبنان 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-15
06:30 | 2021-09-15
06:00 | 2021-09-15
05:30 | 2021-09-15
05:00 | 2021-09-15
04:30 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website