هل اقتربت معركة ادلب؟

تقول مصادر مطلعة ان المعركة العسكرية في ادلب السورية باتت قريبة جدا، خصوصا انه كان من المفترض ان تحصل حتى قبل التطورات الميدانية الاخيرة في محافظة درعا الجنوبية.

أضافت " ان قرار المعركة في ادلب على الحدود مع تركيا اتخذ بعد الانتخابات الرئاسية السورية، اذ يسعى النظام في سوريا لحسم سيطرته على جزء اساسي من هذه المحافظة".

ورأت المصادر ان الواقع الدولي والاقليمي مناسب جدا لمثل هذه المعركة بالنسبة للرئيس السوري بشار الاسد وقد تكون الزيارة الرسمية التي قام بها في الساعات الماضية الى موسكو دليل اضافي على اقتراب ساعة الصفر.