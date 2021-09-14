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مقتل شاهد ادعاء في محاكمة نتانياهو إثر تحطم طائرة خاصة في اليونان

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:00
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أعلنت اليونان، الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقا في حادث تحطم طائرة خاصة وقع الاثنين قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة سيدة إسرائيلية وزوجها الذي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتانياهو.

وأوضح رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي، ايوانيس كونديليس، أن "صيادا محليا أفاد عن وقوع انفجار ضخم تلاه آخر صغير".

وأضاف: "حطام الطائرة سيكشف إذا تم الأمر على هذا النحو، علما أنه يقع حاليا على عمق 33 مترا".

وتوفي الزوجان الإسرائيليان، مساء الاثنين، في حادث تحطم الطائرة أحادية المحرك من طراز "سيسنا سي182" قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية. 

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان من تل أبيب يبلغان من العمر 69 عاما.

وكان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون، وهو نائب مدير سابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بشهادته في محاكمة نتانياهو، التي استؤنفت الاثنين، وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في إسرائيل لوكالة "فرانس برس".

ويواجه رئيس الوزراء السابق تهما بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح امتيازات لأقطاب إعلامية لقاء تغطية إعلامية مواتية.

واتهم الادعاء نتانياهو، أثناء محاكمته في أبريل، باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.

وأشارت النيابة الإسرائيلية إلى أنه كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون بشهادته حول أمور قانونية.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطائرة أقلعت من حيفا في رحلة خاصة واختفت عن الرادار قبل وقت قصير من هبوطها المقرر في مطار ساموس. 

وأوضحت وسائل الإعلام أن جثتي القتيلين نقلتا إلى مدينة بيثاغوريو على ساحل جزيرة ساموس.

من المقرر أن يتوجه فريق من الخبراء إلى ساموس، الأربعاء، لتفقد حطام الطائرة التي وقعت على بعد كيلومترين من المطار، بحسب كونديليس الذي "يأمل" أن يتمكن من تقديم إيضاحات حول أسباب الحادث خلال إسبوعين.
المصدر: الحرة
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