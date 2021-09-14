29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"قبلة الوداع الأخيرة"... فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله
Lebanon 24
14-09-2021
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وداع أب فلسطيني، لنجله المصاب بمرض السرطان بقبلة على جبينه، قبيل اعتقاله من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.
وتبيّن لاحقا أن الأب الفلسطيني هو حجازي القواسمي من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. أما الطفل فهو نجله أحمد (11 عاما) الذي يعاني من مرض السرطان ويتلقى علاجا كيماويا تسبب بفقدان شعره.
وتُظهر الصورة القواسمي وهو برفقة 3 من أطفاله، ويحمل أحدهم على ذراعه اليسرى ويضع يده اليمنى على رأس طفله أحمد الخالي من الشعر، والمستلقي بلا حول ولا قوة على أريكة، طابعا على جبينه قُبلة في حين ترقب الطفلة الثالثة والدها وهو يودع أخاها المريض.
ولاحقا كتب الطفل أحمد القواسمي على حسابه في فيسبوك "حسبي الله ونعم الوكيل جيش الاحتلال اعتقلوا بابا". وأضاف "ربنا يفك أسرك وترجع لنا بالسلامة".
وأثارت الصورة غضب الفلسطينيين وحزنهم عبر مواصل التواصل الاجتماعي وأطلقوا عليها اسم "قبلة الوداع الأخيرة".
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
Lebanon 24
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
13:12 | 2021-09-14
14/09/2021 01:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
01:45 | 2021-09-15
15/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
10:46 | 2021-09-14
14/09/2021 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
01:00 | 2021-09-15
15/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
13:55 | 2021-09-14
14/09/2021 01:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-09-15
وسط تحذيرات من موجة حر قياسية.. الحرائق تشتعل مجددا في الجزائر
06:30 | 2021-09-15
ناخبو كاليفورنيا يصوتون ضد عزل حاكم الولاية
06:00 | 2021-09-15
بلينكن: سنحاسب طالبان على أي عمليات إرهابية انطلاقا من أفغانستان
05:30 | 2021-09-15
الرئيس التونسي: لن أتعامل مع العملاء والخونة
05:00 | 2021-09-15
ليس بسبب أفغانستان.. أصوات تنادي بإقالة قائد الجيش الأميركي
04:30 | 2021-09-15
إدارة بايدن تستخدم الإعفاء التشريعي لتخفيف الضربة على مصر
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
15/09/2021 14:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
15/09/2021 14:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
15/09/2021 14:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact