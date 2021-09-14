"قبلة الوداع الأخيرة"... فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله

أظهرت صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وداع أب فلسطيني، لنجله المصاب بمرض السرطان بقبلة على جبينه، قبيل اعتقاله من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.وتبيّن لاحقا أن الأب الفلسطيني هو حجازي القواسمي من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. أما الطفل فهو نجله أحمد (11 عاما) الذي يعاني من مرض السرطان ويتلقى علاجا كيماويا تسبب بفقدان شعره.وتُظهر الصورة القواسمي وهو برفقة 3 من أطفاله، ويحمل أحدهم على ذراعه اليسرى ويضع يده اليمنى على رأس طفله أحمد الخالي من الشعر، والمستلقي بلا حول ولا قوة على أريكة، طابعا على جبينه قُبلة في حين ترقب الطفلة الثالثة والدها وهو يودع أخاها المريض.ولاحقا كتب الطفل أحمد القواسمي على حسابه في فيسبوك "حسبي الله ونعم الوكيل جيش الاحتلال اعتقلوا بابا". وأضاف "ربنا يفك أسرك وترجع لنا بالسلامة".وأثارت الصورة غضب الفلسطينيين وحزنهم عبر مواصل التواصل الاجتماعي وأطلقوا عليها اسم "قبلة الوداع الأخيرة".