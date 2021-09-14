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الحكم على أميركية بالسجن 53 عاماً لشن هجوم على مسجد في الـ2017

Lebanon 24
14-09-2021 | 14:01
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حُكم على أميركية بالسجن 53 عاما لتدبيرها هجوماً بالقنبلة على مسجد في آب 2017، لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وكانت إيميلي كلير هاري (50 عاماً) المعروفة سابقاً باسم مايكل هاري والتي أعلنت مؤخراً أنها متحولة جنسيا، أدينت بشن الهجوم على "مركز بلومينغتون الإسلامي" في ولاية مينيسوتا، في ختام محاكمة جرت في كانون الأول 2020.

وحكم قاض فدرالي على هاري الإثنين بالسجن 53 عاما بعد الاستماع إلى شهادات مسلمين أفادوا أنهم ما زالوا تحت وقع الصدمة، جراء التفجير الذي وقع فيما كانوا يؤدون الصلاة.

وقالت مساعدة وزير العدل ليزا موناكو في بيان إن "هاري سعت لإرهاب مجموعة دينية بكاملها، والعقوبة المفروضة عليها تظهر بوضوح أنه لن يسمح بأعمال الكراهية هذه".
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