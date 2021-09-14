عربي-دولي

ولي عهد أبوظبي يلتقي ماكرون الأربعاء في باريس

Lebanon 24
14-09-2021 | 15:37
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يزور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باريس الأربعاء للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن الجانبين سيناقشان "علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة".

ويتوقع أن يتناول البحث كذلك الوضع في أفغانستان. فالإمارات وسائر دول الخليج التي تعد حليفة للولايات المتحدة كانت بمثابة مراكز توقف لرحلات إجلاء الأجانب والأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من أفغانستان منذ سيطرة طالبان عليها في 15 آب.

واستخدمت فرنسا قاعدة الظفرة الجوية الواقعة على بعد 30 كيلومترًا من أبو ظبي كنقطة انطلاق لعمليات إجلائها.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته لقطر الاثنين أن قلة من الفرنسيين ما زالوا موجودين في أفغانستان وأن فرنسا أجلت من البلاد نحو 2800 شخص بينهم حوالي 2600 أفغاني.

وأفاد مسؤول في مطار كابول وكالة فرانس برس السبت ان دولة الامارات العربية المتحدة أقامت "جسراً جوياً" لنقل المساعدات الانسانية الى أفغانستان.
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