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المرصد السوري: "طائرات مجهولة" تشنّ غارات على الحدود العراقية السورية

Lebanon 24
14-09-2021 | 16:53
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، شن غارات نفذتها "طائرات مجهولة" استهدفت البوابة العسكرية الخاصة بالمجموعات الايرانية على الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال، وفق ما ذكرت قناة "الحرة".

وقال المرصد إنه لم ترده حتى الآن معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن، فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) نقلا عن وسائل إعلام عراقية، بأن هناك "قصفا جويا استهدف مركبتين على الحدود العراقية السورية". 
 
بدورها، أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء عن تعرض 3 عربات تابعة لـ"الحشد الشعبي العراقي" للقصف من طائرات "مجهولة" على الحدود السورية - العراقية. 
 
وذكرت القناة أن 4 صواريخ من طائرة "مجهولة" استهدفت عربات تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.

وأشارت القناة إلى أن 3 سيارات احترقت بالكامل، متحدثة عن وقوع قتلى لم يتم التأكد من عددهم حتى الآن.
 
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