المبعوث الأميركي الخاص لليمن في جولة جديدة

جولة جديدة يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، من أجل دفع جهود السلام وتوفير الإغاثة للشعب اليمني، يزور فيها السعودية وعمان.وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الثلاثاء، إن ليندركينغ موجود حاليا في السعودية، وسيلتقي كبار المسؤولين في المملكة والحكومة اليمنية.وأضافت الوزارة أن ليندركينغ سيسافر بعد ذلك إلى عمان للقاء كبار المسؤولين هناك، مشيرة إلى أنه سيلتقي أيضا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبروغ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، وسفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اليمن.وقالت الوزارة إن "جهود ليندركينغ تركز على دفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني".وأضافت أن ليندركينغ "سيواصل الضغط على الأطراف بشأن الحاجة إلى التدفق المنتظم والحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن".وكان ليندركينغ، وموفد الولايات المتحدة لليمن السابق، مارت غريفيث، قد أجريا جولات مكوكية في المنطقة في الأشهر الماضية لدفع جهود السلام إلى الأمام ولكنها باءت بالفشل.وأدى النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014 إثر هجوم للمتمردين، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وفق منظمات غير حكومية، ودفع ملايين آخرين إلى شفا المجاعة.وتدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الحرب، فيما يطالب المتمردون بفتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016 قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.وعقدت آخر محادثات سلام في السويد أواخر العام 2018 واتفقت خلالها الأطراف المتنازعة على الإفراج عن سجناء وتحييد مدينة الحديدة، التي تضم ميناء رئيسيا في غرب البلاد، عن ويلات الحرب.