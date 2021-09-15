عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين من الساحل الشرقي

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-863952-637672887900098944.jpg
Doc-P-863952-637672887900098944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معلوم من ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من اختبار صاروخ كروز بعيد المدى.

لكن خفر السواحل الياباني قال إن ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا انطلق من كوريا الشمالية.
 
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى جديدة، يومي السبت والأحد، بحسب ما أفادت وكالة أنبائها الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "KCNA"، الاثنين، إن "الصواريخ حلقت على مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات".

ويأتي الإعلان، بعد يومين من احتفال كوريا الشمالية، بمرور 73 عاما على تأسيسها في عرض عسكري ليلي، خلا من استعراض صواريخ باليستية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير الصواريخ يوفر "أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى لضمان أمن دولتنا بشكل أكثر موثوقية واحتواء المناورات العسكرية للقوات المعادية".

وتعكف بيونغ يانغ على تطوير برنامجها للأسلحة، وسط تعثر المحادثات الرامية إلى وقف برامجها النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية، ولكن والمفاوضات متعثرة منذ 2019.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-15
06:30 | 2021-09-15
06:00 | 2021-09-15
05:30 | 2021-09-15
05:00 | 2021-09-15
04:30 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website