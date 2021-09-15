"اليوم الدولي للديمقراطية".. واشنطن ستسعى نحو عالم أكثر إنصافا

جددت الولايات المتحدة، تعهدها بدعم الديمقراطية، والسعي نحو عالم أكثر إنصافا وشمولية واستدامة، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفل به العالم في 15 أيلول من كل عام.وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن "الولايات المتحدة تضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية"، مشيرة إلى أنهما سبيل الاستقرار في جميع أنحاء العالم.وأكد الوزير، التزام واشنطن الراسخ "المرتكز على تجربتنا الديمقراطية التي، وإن كانت غير متكاملة، إلا أنها تسعى باستمرار من أجل اتحاد أكثر كمالا".وشدد بلينكن على أن سيادة القانون والانتخابات الحرة والنزيهة وحرية التعبير وحرية الصحافة حجز الزاوية لديمقراطية صحية، مؤكدا أن "الديمقراطية تعود بمنافع على الأكثرية، وليس الأقلية".وأوضح أن "المجتمعات الحرة والديمقراطية لديها مواطنون أكثر صحة، ونزاعات أقل عنفا، ومجتمعات أكثر ازدهارا"، مضيفا أن الديمقراطية المزدهرة تعتمد على "مساحة مدنية مفتوحة وحيوية، حيث يمكن للجميع الدفاع عن حقوقهم ومساءلة الحكومة".وبهذه المناسبة، ذكر الوزير أن الرئيس، جو بايدن، سيعقد قمة افتراضية للديمقراطية، في ديسمبر المقبل، سيجتمع فيها مع الحكومات والمجتمع المدني وقادة القطاع الخاص، من مجموعة متنوعة من الديمقراطيات في العالم.وستعمل القمة الافتراضية على تحفيز الالتزامات والمبادرات عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: الدفاع ضد الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.وبعد عام من التشاور والتنسيق والعمل، سيدعو بايدن بعد ذلك قادة العالم للاجتماع مرة أخرى لاستعراض التقدم المحرز بالمقارنة مع التزاماتهم.وتجمع القمتان رؤساء الدول والمجتمع المدني وقطاع الأعمال الخيرية والقطاع الخاص، واعتبرهما الوزير الأميركي "فرصة ليستمع قادة العالم إلى بعضهم البعض وإلى مواطنيهم، ويتشاركوا النجاحات، ويعززوا التعاون الدولي، ويناقشوا التحديات التي تواجههم بصدق لتعزيز أسس التجديد الديمقراطي بشكل جماعي".