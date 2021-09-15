السعودية تحظر واردات اللحوم من بعض مصانع البرازيل بعد رصد إصابتين بـ"جنون البقر"

أوقفت السعودية استيراد لحوم الأبقار من بعض شركات تعليب اللحوم البرازيلية بعد رصد إصابتين بمرض جنون البقر في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هذا الشهر.وقالت وزارة الزراعة البرازيلية، الثلاثاء، إن السعودية قامت بتعليق الاستيراد في 6 سبتمبر الماضي، موضحة أن هذا القرار يؤثر على خمسة مجازر في ولاية ميناس جيرايس.وأكدت الوزارة، أنه تم إرسال معلومات فنية حول الحالتين المسجلتين إلى السلطات الصحية في السعودية، مشيرة إلى وجود اجتماعات حول ذلك، إلا أنه لا يوجد حتى الآن معلومات حول إمكانية سحب القرار، على حد قولها.وكانت صحيفة "فالور إكونوميكو" البرازيلية أول من أعلن عن القرار السعودي، الاثنين.، بحسب "رويترز".وعلقت البرازيل، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، مؤقتا شحناتها إلى الصين، أكبر مشتر للحوم البرازيلية، بعد تأكيد الإصابتين امتثالا لبروتوكول صحي وقعه البلدان.ولفتت وزارة الزراعة البرازيلية إلى أن صادرات لحوم الأبقار إلى الصين ما زالت معلقة، مضيفة أنه لا يمكنها حتى الآن تحديد إطار زمني لاستئناف الشحنات.ورفضت جمعيتان تمثلان شركات لحوم الأبقار البرازيلية الرد على طلبات وكالة "رويترز" للتعليق على الموضوع.