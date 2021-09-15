29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ليس بسبب أفغانستان.. أصوات تنادي بإقالة قائد الجيش الأميركي
Lebanon 24
15-09-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، الرئيس جو بايدن، بإقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي فورا.
واعتبر روبيو أن ميلي يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، وعلى قدرة الولايات المتحدة في قيادة العالم خلال المخاطر.
وجاءت مطالبة روبيو اللافتة وغير المسبوقة من قبله، بعيد تقارير صحفية كشفت مقتطفات من كتاب سيطرح قريبا، حول قيام الجنرال ميلي بالاتصال بنظيره الصيني مرات متتالية، لطمأنته بأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، لن تشن عملا عسكريا ضد الصين.
والكتاب من تأليف الصحفي الأميركي المعروف بوب وودورد، ويدور حول الأيام الأخيرة من حكم ترامب في البيت الأبيض، التي كانت شديدة الاضطراب، كما ساهم في تأليفه الصحفي روبرت كوستا.
وقال الكاتب إن ميلي ذهب إلى حد التعهد لنظيره الصيني، بأنه إن كانت أميركا ستنفذ عملا عسكريا ضد الصين، فإنه سيتصل به قبل القيام بذلك، وبأن الأمر لن يحدث بشكل مفاجئ.
وبحسب الكتاب، فإن الجنرال مارك ميلي اتخذ إجراء سريا للحد من من احتمال أن يأمر ترامب بضربات ضاروخية أو استخدام أسلحة نووية.
وأقدم قائد الجيش الأميركي على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية، بعد اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، أي قبل أيام من مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وطبقا للكتاب، فإن الجنرال ميلي صدم من الهجوم الكونغرس، ونقل عنه قوله "إن ترامب أصيب بتدهور عقلي عقب خسارته الانتحابات، وأصبح مهووسا".
وبناء على ذلك، عقد ميلي في يوم 8 يناير اجتماعا سريا لكبار القادة العسكرييين في "البنتاغون"، وتمت فيه مراجعة خطوات إطلاق عمليات عسكرية أو استخدام أسلحة نووية، وأمرهم بعدم تلقي أي أوامر من أي أحد كان، بدون مراجعته شخصيا.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
Lebanon 24
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
13:12 | 2021-09-14
14/09/2021 01:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
01:45 | 2021-09-15
15/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
10:46 | 2021-09-14
14/09/2021 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
01:00 | 2021-09-15
15/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
13:55 | 2021-09-14
14/09/2021 01:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-09-15
وسط تحذيرات من موجة حر قياسية.. الحرائق تشتعل مجددا في الجزائر
06:30 | 2021-09-15
ناخبو كاليفورنيا يصوتون ضد عزل حاكم الولاية
06:00 | 2021-09-15
بلينكن: سنحاسب طالبان على أي عمليات إرهابية انطلاقا من أفغانستان
05:30 | 2021-09-15
الرئيس التونسي: لن أتعامل مع العملاء والخونة
04:30 | 2021-09-15
إدارة بايدن تستخدم الإعفاء التشريعي لتخفيف الضربة على مصر
04:30 | 2021-09-15
تحذيراتٌ أميركية جادة: هناك ما هو أخطر من القادم
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
15/09/2021 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
15/09/2021 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
15/09/2021 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact