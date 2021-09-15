عربي-دولي

ليس بسبب أفغانستان.. أصوات تنادي بإقالة قائد الجيش الأميركي

Lebanon 24
15-09-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-863969-637672910540227487.jpg
Doc-P-863969-637672910540227487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، الرئيس جو بايدن، بإقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي فورا.

واعتبر روبيو أن ميلي يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، وعلى قدرة الولايات المتحدة في قيادة العالم خلال المخاطر.

وجاءت مطالبة روبيو اللافتة وغير المسبوقة من قبله، بعيد تقارير صحفية كشفت مقتطفات من كتاب سيطرح قريبا، حول قيام الجنرال ميلي بالاتصال بنظيره الصيني مرات متتالية، لطمأنته بأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، لن تشن عملا عسكريا ضد الصين.

والكتاب من تأليف الصحفي الأميركي المعروف بوب وودورد، ويدور حول الأيام الأخيرة من حكم ترامب في البيت الأبيض، التي كانت شديدة الاضطراب، كما ساهم في تأليفه الصحفي روبرت كوستا.

وقال الكاتب إن ميلي ذهب إلى حد التعهد لنظيره الصيني، بأنه إن كانت أميركا ستنفذ عملا عسكريا ضد الصين، فإنه سيتصل به قبل القيام بذلك، وبأن الأمر لن يحدث بشكل مفاجئ.
وبحسب الكتاب، فإن الجنرال مارك ميلي اتخذ إجراء سريا للحد من من احتمال أن يأمر ترامب بضربات ضاروخية أو استخدام أسلحة نووية.

وأقدم قائد الجيش الأميركي على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية، بعد اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، أي قبل أيام من مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وطبقا للكتاب، فإن الجنرال ميلي صدم من الهجوم الكونغرس، ونقل عنه قوله "إن ترامب أصيب بتدهور عقلي عقب خسارته الانتحابات، وأصبح مهووسا".

وبناء على ذلك، عقد ميلي في يوم 8 يناير اجتماعا سريا لكبار القادة العسكرييين في "البنتاغون"، وتمت فيه مراجعة خطوات إطلاق عمليات عسكرية أو استخدام أسلحة نووية، وأمرهم بعدم تلقي أي أوامر من أي أحد كان، بدون مراجعته شخصيا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-15
06:30 | 2021-09-15
06:00 | 2021-09-15
05:30 | 2021-09-15
04:30 | 2021-09-15
04:30 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website