ناخبو كاليفورنيا يصوتون ضد عزل حاكم الولاية

أفادت شبكات تلفزيونية أميركية أن الناخبين في كاليفورنيا صوتوا بأغلبية واسعة في استفتاء جرى الثلاثاء ضد عزل حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، في انتكاسة للمعارضة الجمهورية التي سعت لتنظيم هذا الاقتراع.وقالت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" إنه بعد فرز أكثر من 60 في المئة من الأصوات تبين أن حوالى ثلثي الناخبين صوتوا بـ"لا" في الاستفتاء.وبما أن الفارق شاسع في هذه النتيجة فقد خلصت الشبكتان إلى أن نيوسوم سيظل حتى نهاية عهده حاكما لأكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان.وقال نيوسوم في سكرامنتو إن "التصويت بلا ليس الأمر الوحيد الذي تم التعبير عنه الليلة"، مضيفا: "أريد أن أركز على ما قلنا نعم عليه كولاية.. قلنا نعم للعلم وقلنا نعم للقاحات.. قلنا نعم لوضع حد لهذا الوباء".وكان نيوسوم قد طلب فور تفشي الوباء في كاليفورنيا من الناس لزوم منازلهم وأمر بإغلاق المدارس، في تدابير أثنى عليها العلماء. لكن بعض رجال الأعمال أخذوا عليه خنق الأنشطة التجارية بتدابيره، فيما اشتكى الأهالي من بقاء أطفالهم في المنازل.وأبرز منافسي نيوسوم كان مقدم البرامج الإذاعية المحافظ لاري إلدر (69 عاما) والذي تفاخر بدعمه الرئيس السابق، دونالد ترامب.وبموجب دستور كاليفورنيا، تمكن ناخبون مستاؤون من حاكمهم من الحصول على تنظيم "انتخابات العزل" هذه للحاكم البالغ 53 عاما، بعد نجاحهم في جمع أكثر من 1.5 مليون توقيع