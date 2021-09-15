عربي-دولي

لافروف: الأوراق التي قدمناها للأمريكيين بشأن تدخلهم في انتخاباتنا "خطيرة جدا"

Lebanon 24
15-09-2021 | 08:30
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان وعد بدراسة الوثائق التي قدمتها له الخارجية الروسية والخاصة بتدخل شركات أمريكية في الانتخابات الروسية.

وأوضح لافروف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه "تم تقديم حقائق ملموسة إلى السفير الأمريكي، فاعتبر هذه الوثيقة بمثابة معلومات وعد بالتحقق منها".

وتابع لافروف: "قال (السفير) إنهم لا يملكون معلومات حول أن أحدا ينتهك التشريعات الروسية"، لكن البيانات التي نقلت له "خطيرة إلى حد كبير".

وأضاف: "نحن بانتظار تفسير زملائنا الأمريكيين لسبب حدوث ذلك (التدخل)".

وكانت الخارجية الروسية قد استدعت ساليفان في 10 سبتمبر لمناقشة تدخل شركات أمريكية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في روسيا نهاية الأسبوع الجاري.

( وكالات)
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