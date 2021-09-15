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عربي-دولي
رئيس الوزراء المصري يتحدث عن حجم إنجاز هائل في قطاع الكهرباء في غضون عامين
Lebanon 24
15-09-2021
|
09:00
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صرح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بأن "الدولة بذلت في السنوات القليلة الماضية جهدا كبيرا في جميع القاطعات وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية".
وقال رئيس الحكومة المصرية في هذا الشأن: "كلنا نذكر ما كان يحدث قبل عام 2014.. والدولة بذلت جهدا هائلا على مدار عامين أو 3 فقط ومازال تطوير هذا القطاع مستمرا بكل المقاييس وحجم الإنجاز هائل".
وخلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية، أشار مدبولى إلى أنه: "تم تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بافتتاح المصانع ولم تعد تحتاج أكثر من أيام قليلة.. والقطاع شهد طفرة كبيرة.. وانتهز هذه الفرصة لأشكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على دوره في هذا القطاع".
كما لفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير ومتواصل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن مياه الشرب تصل في الوقت الحالي إلى 98.5 % من عدد السكان، و1.5 % المتبقية توجد في أماكن نائية ولديهم وسائل للحصول على المياه، والدولة تسعى لضمان توفير المياه المناسبة لكل المواطنين، والعمل يشمل كل المناطق الحضارية والريفية.
( اليوم السابع)
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