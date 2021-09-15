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حجب الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب التونسي على "فيسبوك"

Lebanon 24
15-09-2021 | 10:00
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أفادت قناة "نسمة" التونسية بأن رواد موقع "فيسبوك" تفاجأوا من حجب الصفحة الرسمية لمجلس النواب على الموقع، في خطوة "خلفت الكثير من التساؤلات عمن يقف وراء هذه العملية".

وأشارت "نسمة إلى أن "موقع مجلس نواب الشعب الإلكتروني لا يزال موجودا، وهو ما يشير إلى أن القائمين على شؤون البرلمان ليس لديهم أي نية في حجب أرشيف المجلس التأسيسي والبرلمان الأول والثاني".

وكان عدد من نواب في البرلمان التونسي قد طالبوا بحجب الثقة عن الرئيس راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، في عريضة نشرت إذاعة "موزاييك" صورة عنها.

في سياق آخر، كانت أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"أمل" و"التيار الديمقراطي" التونسية، قد أصدرت بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.
 
(نسمة التونسية)
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