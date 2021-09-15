عربي-دولي

واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ صاروخين وتدعوها مجددا إلى الحوار

Lebanon 24
15-09-2021 | 12:50
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أعلنت الولايات المتحدة أن "كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخين بالستيين في البحر"، لكنها جددت دعوتها إلى "الحوار".

وصرح متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده "تدين إطلاق الصاروخين"، معتبرا أن "ذلك يشكل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي"، وقال: "ما زلنا ملتزمين بنهج دبلوماسي تجاه جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وندعوها إلى الدخول في حوار".
 
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