المبعوث الأميركي الخاص: تحقيق السلام ممكن في اليمن

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الأربعاء، إمكانية تحقيق السلام في اليمن الذي يشهد حربًا طاحنة منذ عدة أعوام، أدت لأكبر أزمة انسانية في العالم.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن ليندركينغ القول، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إنه "سيتم العمل مع شركاء اليمن في المنطقة والعالم لوضع الاقتصاد ضمن أولويات العمل مع الحكومة اليمنية".وأضافت أن ليندركينغ أشار إلى "إدراك استمرار تعنت جماعة الحوثي ودور إيران التخريبي في المنطقة".وأكد المبعوث الأميركي، وفقًا للوكالة، على ثقته بأن "تحقيق السلام ممكن في اليمن"، لافتًا إلى "بذل الجهود المكثفة والعمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيقه".واندلع الصراع في اليمن عام 2014 بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء، وتواجههم القوات الحكومية بدعم من السعودية. ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد.وتسبب النزاع في أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم بحسب الأمم المتحدة التي قالت في مارس الماضي إن أكثر من 16 مليون شخص من بين 29 مليونًا سيواجهون الجوع هذا العام، وهناك نحو 50 ألف يمني "يموتون جوعًا بالفعل في ظروف تشبه المجاعة".كذلك، تحذر وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 400 ألف طفل دون الخامسة يواجهون خطر الموت من جرّاء سوء التغذية الحاد في 2021، في زيادة بنسبة 22 بالمئة عن عام 2020.