حرس تكساس الوطني يدرب طيارين مصريين في سماء القاهرة

نشر حساب الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية على تويتر لقطة لتدريب قائدي المقاتلات المصرية فوق القاهرة، ضمن فعاليات مناورات النجم الساطع 2021.



وعلق حساب الحرس الوطني على اللقطة قائلا: طيارو قوات الحرس الوطني في تكساس يدربون القوات الجوية المصرية "الشريكة" على تقنيات إعادة التزود بالوقود جوًا خلال مناورات النجم الساطع، بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية.

وشاركت 21 دولة، بقيادة الولايات المتحدة ومصر، في فعاليات المناورات الكبرى التي انطلقت في الثاني من ايلول الجاري، واختتمت اليوم الجمعة.



تقنين علاقة طويلة

وفي اب الماضي اتخذت ولاية تكساس ومصر الخطوة الأولى لتشكيل "شراكة طويلة الأمد" في إطار برنامج شراكة الدول للحرس الوطني الأميركي.



وفي فعالية خاصة أقيمت في معسكر مابري التاريخي في أوستن عاصمة ولاية تكساس، أكّدت وزيرة خارجية الولايةروث هيوز، وقائدة الحرس الوطني بها، اللواء تريسي نوريس، والملحق العسكري المصري لدى الولايات المتحدة اللواء عبد الرؤوف موسى، عزمهم على إقامة شراكة طويلة الأمد بين الحرس الوطني في تكساس والجيش المصري.

وأثناء الفعالية، سلّطت اللواء تريسي نوريس الضوء على أوجه التعاون الماضي والمستقبلي قائلا إن "إدارة تكساس العسكرية تفخر بأن تلعب دورًا رئيسيًا في العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة ومصر. بداية من المشاركة المستمرة للحرس الوطني في تكساس في مناورات النجم الساطع بالإضافة إلى إجراء تدريبات دفاعية متعددة الأطراف على مدي عقود وانتهاء بدعم وحدات الحرس الوطني في تكساس لمهمة القوة المتعددة الجنسيات في سيناء".



وتابعت أن "تكساس لاعب رئيسي في الشراكة العسكرية بين بلدينا. إن التأسيس الرسمي لشراكتنا من خلال برنامج شراكة للولاية يجعل العلاقة بين جيوشنا، التي تطورت على مدى عقود، مقننة ورسمية"، بحسب ما ذكر موقع سفارة الولايات المتحدة في مصر.

وخلال زيارة لاحقة إلى مصر التقت تريسي كلاً من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، كما تفقدت عناصر الحرس الوطني للولاية المشاركين في تدريب "النجم الساطع 2021".