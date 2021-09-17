عربي-دولي

حرس تكساس الوطني يدرب طيارين مصريين في سماء القاهرة

Lebanon 24
17-09-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-865024-637675229553170185.jpg
Doc-P-865024-637675229553170185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر حساب الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية على تويتر لقطة لتدريب قائدي المقاتلات المصرية فوق القاهرة، ضمن فعاليات مناورات النجم الساطع 2021.

وعلق حساب الحرس الوطني على اللقطة قائلا: طيارو قوات الحرس الوطني في تكساس يدربون القوات الجوية المصرية "الشريكة" على تقنيات إعادة التزود بالوقود جوًا خلال مناورات النجم الساطع، بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية.
وشاركت 21 دولة، بقيادة الولايات المتحدة ومصر، في فعاليات المناورات الكبرى التي انطلقت في الثاني من ايلول الجاري، واختتمت اليوم الجمعة.

تقنين علاقة طويلة
وفي اب الماضي اتخذت ولاية تكساس ومصر الخطوة الأولى لتشكيل "شراكة طويلة الأمد" في إطار برنامج شراكة الدول للحرس الوطني الأميركي.

وفي فعالية خاصة أقيمت في معسكر مابري التاريخي في أوستن عاصمة ولاية تكساس، أكّدت وزيرة خارجية الولايةروث هيوز، وقائدة الحرس الوطني بها، اللواء تريسي نوريس، والملحق العسكري المصري لدى الولايات المتحدة اللواء عبد الرؤوف موسى، عزمهم على إقامة شراكة طويلة الأمد بين الحرس الوطني في تكساس والجيش المصري.
وأثناء الفعالية، سلّطت اللواء تريسي نوريس الضوء على أوجه التعاون الماضي والمستقبلي قائلا إن "إدارة تكساس العسكرية تفخر بأن تلعب دورًا رئيسيًا في العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة ومصر. بداية من المشاركة المستمرة للحرس الوطني في تكساس في مناورات النجم الساطع بالإضافة إلى إجراء تدريبات دفاعية متعددة الأطراف على مدي عقود وانتهاء بدعم وحدات الحرس الوطني في تكساس لمهمة القوة المتعددة الجنسيات في سيناء".

وتابعت أن "تكساس لاعب رئيسي في الشراكة العسكرية بين بلدينا. إن التأسيس الرسمي لشراكتنا من خلال برنامج شراكة للولاية يجعل العلاقة بين جيوشنا، التي تطورت على مدى عقود، مقننة ورسمية"، بحسب ما ذكر موقع سفارة الولايات المتحدة في مصر.
 
وخلال زيارة لاحقة إلى مصر التقت تريسي كلاً من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، كما تفقدت عناصر الحرس الوطني للولاية المشاركين في تدريب "النجم الساطع 2021".
 
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2021-09-18
02:30 | 2021-09-18
02:00 | 2021-09-18
01:30 | 2021-09-18
01:00 | 2021-09-18
00:30 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website