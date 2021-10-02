عربي-دولي

مركبة غريبة في أميركا...هل ستكون سلاحًا مستقبليًّا؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2021 | 06:34
A-
A+
Doc-P-870414-637687786199888274.jpg
Doc-P-870414-637687786199888274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار ظهور مركبة غريبة تشبه الطبق الطائر، تساؤلات عن إمكانية تطوير الولايات المتحدة الأميركية لمثل هذا السلاح الغريب.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المسؤولين في شركة "لوكهيد مارتن"، رفضوا التعليق على الفيديو الذي نشر على "تويتر".
 
 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الأشخاص الذين حللوا الفيديو، قوله إنه صوّر في منشأة "هلينديل رادار كروس سيكشن"، التابع لشركة "لوكهيد مارتن".
 
وفي مقابلة أجريت معه، رفض جيف بابيون، المسؤول عن مشاريع "سرية"، التعليق على الفيديو، وعلل ذلك بالقول: "لا أستطيع التكلم في الأمر بحسب البروتوكولات الأمنية الخاصة بالشركة".

وتساءل كثيرون ممن شاهد الفيديو عن طبيعة هذه المركبة غريبة الشكل، ومدى كونها تصميما حقيقيا، في حين لمح بعضهم إلى تدني مستوى السرية في المنشأة الخاصة بتطوير هذا الجسم الغريب نظرا لتصويره بهذه السهولة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-10-02
11:30 | 2021-10-02
11:00 | 2021-10-02
11:00 | 2021-10-02
10:30 | 2021-10-02
10:14 | 2021-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website