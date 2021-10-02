مركبة غريبة في أميركا...هل ستكون سلاحًا مستقبليًّا؟ (فيديو)

أثار ظهور مركبة غريبة تشبه الطبق الطائر، تساؤلات عن إمكانية تطوير الولايات المتحدة الأميركية لمثل هذا السلاح الغريب.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المسؤولين في شركة "لوكهيد مارتن"، رفضوا التعليق على الفيديو الذي نشر على "تويتر".

Coincidentally, this morning I stumbled upon a very interesting tiktok video of an unknown shape on a flatbed trailer. The scaffolding in the background got my interest and this appears to be the Helendale Radar Cross Section Facility. Also, this does not seem to resemble the pic.twitter.com/Yo9WcKrDkQ — Ruben Hofs (@rubenhofs) September 22, 2021

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الأشخاص الذين حللوا الفيديو، قوله إنه صوّر في منشأة "هلينديل رادار كروس سيكشن"، التابع لشركة "لوكهيد مارتن".

وفي مقابلة أجريت معه، رفض جيف بابيون، المسؤول عن مشاريع "سرية"، التعليق على الفيديو، وعلل ذلك بالقول: "لا أستطيع التكلم في الأمر بحسب البروتوكولات الأمنية الخاصة بالشركة".



وتساءل كثيرون ممن شاهد الفيديو عن طبيعة هذه المركبة غريبة الشكل، ومدى كونها تصميما حقيقيا، في حين لمح بعضهم إلى تدني مستوى السرية في المنشأة الخاصة بتطوير هذا الجسم الغريب نظرا لتصويره بهذه السهولة.