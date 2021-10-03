عربي-دولي

"تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان"

Lebanon 24
03-10-2021 | 11:49
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علق موقع "تويتر"، اليوم الأحد، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وظهرت على حساب مجاهد رسالة تفيد بأن "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجاهد عبر حسابه عن "انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين".
 
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