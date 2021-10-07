عربي-دولي

موسكو: سنرد على قرار الناتو تقليص بعثتنا

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:00
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكو، إن قرار الناتو تقليص البعثة الروسية لدى الحلف، يُقوض آفاق استئناف الحوار بين الجانبين.

فيما توعدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالرد على القرار وقالت إن اتهامات الناتو للدبلوماسيين الروس بارتكاب أنشطة ضارة لا أساس لها من الصحة، هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد أعلن أن موسكو لم تعد تصدق تصريحات دول الناتو حول الحوار مع روسيا، بعد تقليصها حجم البعثة الروسية الدائمة لدى الحلف.
المصدر: روسيا اليوم
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