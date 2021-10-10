كيري يشيد بمبادرة "الحياد المناخي" في الإمارات

أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، بمبادرة الإمارات للحياد المناخي وجهودها لمكافحة تغير المناخ.



وأشاد كيري في مقطع فيديو، على هامش معرض" إكسبو دبي" بالإمارات، التي تعد أول من التزم بالمبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل الوصول إلى نسبة (صفر) انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأطلقت الإمارات وهي من أكبر مصدّري النفط في العالم، "مبادرة استراتيجية" قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ نهاية الشهر الجاري، تهدف إلى تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050.



وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، إن بلاده "أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي".



وأتى الإعلان خلال معرض إكسبو دبي 2020 الذي يقوم على موضوعي الاستدامة ومستقبل كوكب الأرض.



وافتتح "دبي إكسبو" الخميس بشكل رسمي، ويضم مئات من أجنحة الدول المشاركة ومعارض على مساحات شاسعة.