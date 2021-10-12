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عربي-دولي
مصر.. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات
Lebanon 24
12-10-2021
|
07:05
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شعر سكان العاصمة المصرية، القاهرة، وعدد من محافظات البلاد بهزة أرضية ظهر اليوم الثلاثاء.
ووقعت الهزة الأرضية التي استتمرت لثوان وشعر بها سكان الأدوار العليا على وجه الخصوص نحو الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، بحسب بوابة الأهرام.
ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة من الشبكة القومية للزلازل، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقيالس ريختر شعرت به معظم محافظات الجمهورية.
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل في كتب التاريخ كلها يعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطي ثقلا وقوة لمصر في رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقي الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
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