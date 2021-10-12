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لافروف: ننتظر رداً من "طالبان" بشأن لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان

Lebanon 24
12-10-2021 | 14:30
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تنتظر ردا من حركة "طالبان" على دعوة للمشاركة في لقاء حول أفغانستان يزمع عقده في موسكو.

وقال لافروف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لقد تم تحديد يوم 20 تشرين الأول موعداً للقاء صيغة موسكو، وهو قيد التحضير. نتلقى الآن ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء بمن فيهم ممثلو حركة طالبان الذين ننتظر ردهم. آمل أنهم يعون بأهمية هذه الفعالية".

وفي 7 تشرين الاول، كشف ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني أن روسيا ستوجه دعوة إلى حركة "طالبان" للمشاركة في لقاء ضمن إطار "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 تشرين الأول الحالي، من دون أن يحدد مستوى تمثيل الحركة (المحظورة رسميا في موسكو باعتبارها منظمة إرهابية) في اللقاء.
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