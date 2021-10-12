مسؤول قطري: يجب التركيز على العمل الإنساني في أفغانستان

صرح مسؤول قطري كبير بأن بلاده تعتقد أن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ليس أولوية الآن، مشدداً على "ضرورة التركيز على التواصل مع الإدارة الجديدة ومعالجة القضايا الإنسانية".وقال مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري في منتدى أمني عالمي بالدوحة، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن هذا (الاعتراف) ليس أولوية".وأضاف: "الأولوية الأكبر ونحن نتحدث الآن هي العمل الإنساني والتعليم وحرية انتقال المسافرين".